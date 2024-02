Alcaraz, brutto infortunio e ritiro dal torneo di Rio: "Mi sono sentito male"

Le parole di Alcaraz

"Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate. Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a muovermi bene e ho capito che sarebbe stato impossibile continuare. Se avessi continuato credo che l'infortunio sarebbe peggiorato. Mi sono sentito male. Indian Wells? Credono che l'infortunio non sia grave" ha dichiarato Alcaraz che sarà impegnato in una esibizione con Nadal a Las Vegas prima del Masters 1000 di Indian Wells.