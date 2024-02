Sinner, Alcaraz ko e il 2° posto in classifica: quando può arrivare il sorpasso

Sinner, ecco quando potrebbe superare Alcaraz

Alcaraz, infatti, è stato sconfitto in finale l'anno scorso contro Norrie e perderà 300 punti: lunedì prossimo, dunque, il gap tra lui e l'altoatesino passerà da 835 a 535 punti. Un divario che il 22enne di San Candido potrebbe colmare già a Indian Wells (6-17 marzo). Lo spagnolo si presenta da campione in carica pertanto solo vincendo confermerebbe gli 8.805 punti. In caso contrario, ne avrebbe al massimo 8.455, in quanto la finale di un Masters 1000 a 96 ne garantisce 650. L'azzurro, in stato di grazia (non ha ancora perso un match nel 2024), vincendo arriverebbe a 8.710, compiendo così il sorpasso e diventando il primo italiano a salire sul secondo gradino del podio mondiale.