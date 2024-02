Sorridi, Torino: effetto Sinner, Atp Finals anche dopo il 2025

Angelo Binaghi , presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha celebrato il nuovo exploit di Jannik Sinner a Rotterdam cavalcando le onde dell'etere di GR Rai Parlamento, durante lo storico programma "La politica nel pallone", condotto da Emilio Mancuso, felicemente giunto alla ventunesima stagione. L'ho incontrato in occasione della puntata n.723 e, alla domanda su quante percentuali abbia Torino di ospitare le Atp Finals anche dopo la scadenza del 2025, Binaghi ha risposto perentorio: "Vinciamo al cento per cento". Oltre, il capo del tennis italiano non è voluto andare. Epperò, conoscendo il pragmatismo dell'interlocutore, aduso parlare con i fatti, le sue parole sono state significative. Come quelle spese a proposito degli Internazionali d'Italia 2024 (Roma, 6-19 maggio), anch'essi sospinti dall'Effetto Sinner: "In prevendita, stiamo registrando un incremento del 45% rispetto al record del 2023; la sessione già verso il sold out è quella della finale: c'è grande attesa, come se all'atto decisivo del torneo debba per forza esserci un italiano. La collaborazione con Sport e Salute è di grande successo e dovrebbe essere un esempio per tutto lo sport italiano". Con il tennis galvanizzato dall'ascesa di Sinner .

Le parole di Binaghi

Binaghi annota: "L'entusiasmo sta trascinando l'intero movimento: lo attesta il boom di praticanti sollevato dall'onda Jannik, dalla Coppa Davis riconquistata a Malaga dopo 47 anni, dai risultati raggiunti dai nostri atleti . Per Sinner, essere diventato Numero 3 del mondo significa avere firmato un exploit eccezionale, il miglior risultato nella storia ultracentenaria della nostra disciplina Quanto a noi, in federazione dobbiamo lavorare sempre più alacremente per meritarci un grande campione così. Non solo per ciò che Jannik fa in campo, ma per ciò che dice e per i valori che trasmette fuori dal campo. L'obiettivo è riuscire a rimanere sulla cresta dell'onda per dieci anni, irrobustire il fisico diventando un atleta straordinario come Djokovic". Intanto, per la prima volta il tennis italiano allinea cinque giocatori di età fino ai 22 anni nei primi cento della classifica Atp (Sinner, 22 anni, N.3; Lorenzo Musetti, 21 anni, N.26; Matteo Arnaldi, 22 anni, N.41; Flavio Cobolli, 21 anni, N.72 e Luciano Darderi, 22 anni compiuti il 14 febbraio, N.77 (Lorenzo Sonego, uno degli Eroi di Malaga, di anni ne ha 28 e occupa la posizione N.49). Binaghi rimarca: "Il tennis tricolore registra una crescita sana, costante, prolungata. Siamo lo sport che in questi anni è cresciuto di più. Viviamo un grande momento, cerchiamo di godercelo fino in fondo e facciamo in modo che possa durare per sempre".