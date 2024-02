Jasmine Paolini, occasione d’oro a Dubai: prima semifinale in un Wta 1000!

«Spostare anche di poco l’asticella sempre più in alto è la vera sfida quotidiana da affrontare, con il gusto di provarci e godersi il viaggio, in attesa di vedere quale sarà la meta». Diceva così il suo coach Renzo Furlan a fine 2023, tirando le somme di una stagione che aveva portato Jasmine Paolini ad entrare nella Top 30 mondiale. Ha preso davvero alla lettera queste parole la 28enne di Bagni di Lucca , che a suon di risultati sta proseguendo nella sua scalata in questo inizio di 2024: raggiunti agli Australian Open per la prima volta gli ottavi in uno Slam, ora ecco la prima semifinale in un Wta 1000 . E poco importa che a Dubai sia approdata al penultimo atto senza scendere in campo, beneficiando del ritiro della kazaka Elena Rybakina , n.4 del mondo, per un virus gastrointestinale.

Paolini: "Un traguardo che mi dà fiducia"

«Stavo mangiando quando è venuto il mio allenatore e mi ha detto che aveva parlato con il coach di Rybakina e che si sarebbe ritirata - ha spiegato in conferenza stampa la toscana, virtualmente n.21 della classifica -. È qualcosa di strano: naturalmente sono felice, difficile non esserlo visto che è la mia prima semifinale in un Wta 1000, ma spero che Elena si riprenda presto. È un traguardo che mi dà fiducia, soprattutto considerando che qui ho giocato tre belle partite con avversarie forti come Haddad Maia, Fernandez e Sakkari. Sono contenta perché ho iniziato bene questa stagione, ma continuiamo a lavorare, a cercare di migliorare e a rimanere concentrati sul processo». Tra Paolini e la finale c’è in mattinata (diretta tv Sky Tennis) la rumena Sorana Cirstea, che si è imposta per 2-6 7-6 (1) 6-2, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, sulla ceca Marketa Vondrousova (n.8) recuperando da 1-5 nel 2° set e annullando 6 match-point. «L’ho già affrontata e conosco bene come gioca. Ma io sto cercando di concentrarmi sul mio tennis, per provare a fare quel che è meglio per me» taglia corto Jas, che ha vinto in tre set entrambi i precedenti con la 33enne di Bucarest (n.22). Nell’altra semifinale la polacca Iga Swiatek trova la russa Anna Kalinskaya, che ha sorpreso la statunitense Coco Gauff (2-6 6-4 6-2).

Alcaraz non è grave

Sul fronte maschile Carlos Alcaraz rassicura i tifosi dopo il ritiro nel 500 di Rio per l’infortunio alla caviglia destra: «Dalla risonanza magnetica è emerso che ho una distorsione laterale alla caviglia di secondo grado. Dovrò stare fermo qualche giorno, ci vediamo a Las Vegas e Indian Wells» scrive sui social lo spagnolo. Intanto già dalla prossima settimana a Dubai il 39enne francese Gilles Simon, ritiratosi a novembre 2022, si unirà al team di Daniil Medvedev affiancando coach Gilles Cervara.

Largo ai giovani

Prima semifinale Atp per Jakub Mensik, che a Doha ha eliminato per 6-4 7-6(6) Andrey Rublev centrando il primo successo su un top 5. Il 18enne ceco sfida ora l’esperto francese Gael Monfils. Ma anche altri Next Gen si stanno mettendo in luce. A Los Cabos il 19enne Alex Michelsen ha centrato i quarti lasciando 5 game all’australiano Alex De Minaur (6-4 6-1), reduce dalla finale a Rotterdam, primo top 10 battuto dallo yankee. E sulla terra di Rio il brasiliano Joao Fonseca è diventato il primo 2006 a vincere un match di tabellone principale nel tour dominando il francese Fils (6-0 6-4).