Paolini storica: batte Cirstea a Dubai, prima finale in un Masters 1000!

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Jasmine Paolini batte Cirstea e conquista la prima finale in un Masters 1000. A Dubai la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana supera la 33enne rumena con il punteggio di 6-2 7-6. Fin troppo semplice il primo set, chiuso dopo appena 41 minuti, più combattuto il secondo. Dopo aver sprecato un matchpoint, l'azzurra l'ha chiusa al tiebreak 8-6. Superata in rimonta al debutto la brasiliana Beatriz Haddad Maia, Paolini ha battuto in due set la canadese Fernandez e la greca Sakkari prima di approdare in semifinale grazie al ritiro di Rybakina. Conquistato il pass per la finale, ora attende il nome della propria avversaria che uscirà dall'altra semifinale tra Swiatek e Kalinskaya.