Paolini-Kalinskaya: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

DUBAI - Il momento d'oro del tennis italiano prosegue nel circuito Wta con Jasmine Paolini che si prepara per la sua prima finale in un Masters 1000. A Dubai, la tennista toscana affronta la russa Anna Kalinskaya, classe 1998, attuale numero 40 del ranking che è stata capace di battere in due set (6-4 6-4) la numero uno al mondo, Iga Swiatek. Per l'azzurra un cammino netto sul cemento degli Emirati Arabi dopo le vittorie su Haddad-Maia, Fernandez e Sakkari, il turno superato contro Elena Rybakina costretta al forfait e la semifinale conquistata contro Cirstea. Un grandissimo momento per Paolini che al di là di come finirà la finale da lunedì entrerà per la prima volta nella top 20 del ranking mondiale.