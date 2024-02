Sinner: “Alle Olimpiadi per una medaglia”. Sugli Internazionali di Roma...

Dopo aver trascinato l'Italia al successo in Coppa Davis (gli azzurri avevano vinto una sola volta, nel 1976, in Cile) e aver trionfato all'Australian Open (primo italiano a vincere a Melbourne e secondo campione in un torneo dello Slam dopo Adriano Panatta, vincitore del Roland Garros nel 1976) e a Rotterdam, Jannik Sinner fissa già i prossimi obiettivi. Cerchiato in rosso c'è l'appuntamento a Parigi con le Olimpiadi: "Già pensare di farne parte è bello - commenta nell'intervista esclusiva a Sportmediaset -, andrò per provare a prendermi una medaglia. Ma anche perché per il mio futuro è importante conoscere sportivi nuovi che hanno nuovi metodi di lavoro, prendere più informazioni possibili perché ci saranno gli atleti più forti".