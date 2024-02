Paolini e il trionfo a Dubai: “Vittoria speciale, orgogliosa di me stessa"

DUBAI - Giornata da ricordare per Jasmine Paolini che vince il Wta 1000 di Dubai, 2° torneo in carriera, e lunedì salirà al 14° posto nel ranking. La tennista toscana ha battuto al russa Anna Kalinskaya (numero 40 al mondo) in rimonta al 3° set, queste le sue parole dopo la grande vittoria: "Sono molto contenta, è stato un match durissimo, lei ha giocato ad un livello incredibile. Io sono stata brava a rientrare in partita: ho lottato su ogni punto pensando che potevo farcela. Sono orgogliosa di me stessa di quello che sono riuscita a fare - aggiunge - Sono felice di averci creduto in ogni partita: ricordo il primo match, quando ero sotto set e break. Pensavo che avrei perso quella partita, e invece sono arrivata a vincere il titolo. Il pubblico è stato fantastico, grazie ragazzi per avermi supportata, ci sono anche un sacco di italiani. Ringrazio anche il mio coach, la Federazione italiana, il fisio, la mia famiglia. Un bacio a tutti loro. Pizza stasera? Non lo so, è troppo tardi ora, non m'importa, conta solo avere in mano il trofeo!"