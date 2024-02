Jasmine Paolini no limits: numero 14 al mondo e può salire ancora

Chissà se qualcuno tra le cinquecento persone che in una sera di fine luglio 2014 videro quello scricciolo 18enne aggiudicarsi il torneo Itf da 10.000 dollari a Viserba ( Rimini ) se la sarebbe sentita di scommettere sul fatto che Jasmine Paolini quasi dieci anni dopo avrebbe conquistato un Wta 1000 , scrivendo una pagina di storia per il tennis italiano. Con quel titolo, il secondo nel circuito professionistico dodici mesi dopo quello vinto a Locri nell’agosto 2013, la ragazza di Bagni di Lucca (allora seguita dal tecnico federale Daniele Ceraudo ) entrò tra le prime 450 della classifica mondiale. Adesso con i 1000 punti messi in saccoccia a Dubai si è ritagliata uno spazio ai piani altissimi, balzando al 14° posto del ranking. Settima miglior italiana di sempre, appena un gradino sotto la posizione raggiunta da Raffaella Reggi (aprile 1988) e tre dal n.11 di Silvia Farina (maggio 2002). A dispetto di quei 163 centimetri che per tanti addetti ai lavori rappresentavano un limite nelle prospettive della toscana, dotata di piedi veloci e colpi efficaci, specialmente quando si tratta di alzare i ritmi. Un limite per tanti, non per lei.

Paolini: "L'altezza non è un deficit"

«L’altezza non è un deficit enorme e nel tour ci sono altre giocatrici non troppo alte. Ha i suoi pro e i suoi contro come ogni cosa», ha ripetuto Jasmine in varie interviste. Parole che testimoniano la mentalità della ragazza nata il 4 gennaio 1996, avviata alla racchetta da papà Ugo (mamma Jacqueline ha origini ghanesi/polacche) e dallo zio Adriano. A 15 anni l’ingresso al centro federale di Tirrenia, le prime apparizioni in tornei junior e le convocazioni nelle nazionali giovanili. Proprio come premio per il successo nella Reina/Soisbault Cup Under 18 la capitana di allora, Tathiana Garbin, nel novembre 2013 porta Paolini e compagne a Cagliari ad assistere alla finale di Fed Cup Italia-Russia, con il 4° trionfo delle azzurre. E quella teenager che sognava di emulare Schiavone, Pennetta e compagne, da fan in tribuna è diventata protagonista in campo, portando la nazionale in finale dieci anni più tardi. Anche dopo un percorso tutt’altro che agevole, da montagne russe, con discese ardite e risalite. Dall’esordio fra le big a 19 anni, con la wild card guadagnata nelle pre-qualificazioni degli Internazionali di Roma, alla prima partecipazione, alle qualificazioni di uno Slam e la prima chiamata in azzurro (con la Slovacchia, debutto in doppio) entrambi datati 2017.

Paolini, la top 30 e la finale a Monastir

Poi la prima partita vinta nel tour Wta nel 2018, a Bogotà, l’ingresso in Top 100 nel 2019 grazie alla finale nel torneo Itf di Tokyo, con progressione costante (seguita dal coach Renzo Furlan) fino al trionfo nel 2021 nel Wta 250 di Portorose. Nel 2022 a Indian Wells contro Sabalenka (allora n. 3) la prima vittoria su una top 10 e l’approdo nelle finali di Cluj-Napoca e Palermo, quindi con l’ultimo atto raggiunto ai Wta 125 di Firenze e Makarska nella primavera 2023 l’ascesa tra le prime 50 della classifica. E con la finale a Monastir nell’autunno scorso ecco l’ingresso in Top 30 ad alimentare una consapevolezza sempre maggiore. Il resto è storia recente: i primi ottavi Slam a Melbourne in gennaio e ora il capolavoro negli Emirati, con l’indimenticabile rivincita su Kalinskaya. Già, è tempo di preparare i prossimi impegni (la trasferta oltre oceano per i 1000 di Indian Wells e Miami) per Jasmine, che fra le altre cose si è tolta la soddisfazione di battere persino... Roger Federer: a ottobre 2021 ha palleggiato con Liudmila Samsonova a punta Helbronner, il punto più alto raggiungibile in funivia sul Monte Bianco, a quota 3466, superando di 12 metri il record realizzato dallo svizzero nel 2014 in coppia con Lindsay Vonn. Alla faccia di chi sosteneva non potesse arrivare in alto…