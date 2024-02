Arnaldi e Cobolli illuminano Acapulco: battuti Fritz e Auger-Aliassime!

ACAPULCO (MESSICO) - Due su due: sorride l'Italia del tennis. Matteo Arnaldi e Fabio Cobolli hanno vinto all'esordio all'Atp 500 in corso sul cemento di Acapulco, Messico. Il 23enne sanremese ha battuto dopo due ore e 37 minuti di battaglia il numero 10 al mondo Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 e agli ottavi se la vedrà contro l'altro americano Shelton, vittorioso in rimonta contro il britannico Evans. Stesso copione per l'altro azzurro che, dopo aver perso il primo set 6-2, ha ribaltato la situazione eliminando il canadese Felix Auger-Aliassime con un perentorio 6-3 6-2. Il 21enne fiorentino affronterà nel prossimo turno il vincitore del match tra il russo Roman Safiullin e il greco Stefanos Tsitsipas.