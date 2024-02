Sinner numero 2 a Indian Wells se...: le combinazioni per superare Alcaraz

La pressione su Alcaraz

Al di là delle ragionevoli perplessità sulle condizioni fisiche del pupillo di Juan Carlos Ferrero (arrivato in California, dove ha trovato Novak Djokovic e Rafa Nadal, casualmente compagni di viaggio sul volo per l’America) ad alimentare il possibile assalto al secondo gradino del podio sono i calcoli relativi ai risultati di dodici mesi fa. Carlitos, vincitore del titolo 2023 al Tennis Garden, è obbligato a ripetersi per non perdere parte del bottino di 1.000 punti, di contro l’azzurro è chiamato a salvaguardare “solamente” i 360 punti della semifinale. Una situazione più che ghiotta per il 22enne di Sesto Pusteria, in striscia positiva da 15 incontri (i 3 della Coppa Davis a fine 2023 più i percorsi netti a Melbourne e Rotterdam), che ha il destino nelle proprie mani: gli basterà ottenere lo stesso risultato dello spagnolo per diventare a fine torneo il primo n.2 del mondo nella storia del tennis italiano, mentre Alcaraz, per evitare il sorpasso, dovrà fare meglio dell’italiano, anche solo di un turno dalle semifinali in su (se arriva ai quarti, risultato minimo per avere chance, deve sperare che Jannik esca prima degli ottavi).