Crisi Musetti, ancora un altro flop: fuori al primo turno a Dubai

Musetti, gli ultimi risultati

Si tratta di un vero e proprio periodo di crisi per il tennista azzurro. Per Musetti, che da ottobre 2023 ha vinto solo 4 partite su 17 giocate, quella di oggi è infatti la terza eliminazione di fila al primo turno di un torneo dopo quelle di Rotterdam (contro Griekspoor per 3-6 7-6 7-6) e di Doha (contro il cinese Zhang per 2-6 0-6). Momento negativo di cui lo stesso Musetti si rende conto, come testimoniato da quanto accaduto oggi durante il match contro Cazaux. Nel mezzo della sfida l'azzurro si è girato verso il suo coach urlando: "Non prendo mai un rischio".