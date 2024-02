A Dubai Sonego lotta ma vince Medvedev: il russo vola ai quarti

Lorenzo Sonego spaventa Daniil Medvedev ma alla fine cede in tre set. Il 28enne di Torino, numero 48 del mondo, esce di scena al secondo turno del "Duty Free Tennis Championships", Atp 500 da 2.941.785 dollari che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Opposto al russo, numero 4 del ranking e primo favorito del seeding, Sonego si aggiudica il primo parziale per 6-3 ma cede i successivi due set per 6-3 6-3, dopo due ore di gioco complessive. Medvedev, che si era aggiudicato anche le due sfide precedenti, è al rientro dopo la finale degli Australian Open persa contro Sinner.