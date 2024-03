Squilla il cellulare nel borsone e Tabilo ferma la partita all'Atp Santiago!

Le parole di Tabilo e Barrios Vera

A fornire una spiegazione più dettagliata dell'incredibile episodio andato in scena all'Atp 250 sulla terra rossa di Santiago del Cile è stato lo stesso diretto interessato che, emozionato per la vittoria ma al contempo imbarazzato, ha ammesso nel post-partita: "È l'allarme che metto per andare a dormire, ce l'ho sempre a quell'ora. È stato brutto, ho dovuto spegnerlo". L'avversario, il connazionale Barrios Vera, ha preferito non fare polemica: "Non penso che abbia influenzato il risultato finale, era 0-30, ho iniziato male quel game con un doppio fallo. Non è stata una distrazione".