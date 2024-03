Rublev, la follia Dubai costa cara: non solo fuori dai top 5, che rischia ora

Una sanzione che ha suscitato commenti dei colleghi sui social, per primo lo spagnolo Davidovich Fokina : «È molto ingiusto che squalifichino Rublev senza prima accertarsi che quanto capito dal giudice di linea sia corretto. Questa regola dovrebbe essere rivista e modificata. Vergognoso. Abbiamo bisogno del VAR nel tennis». Il ‘cartellino rosso’ nel tennis è poco frequente, ma ci sono stati casi anche importanti in passato. Tra i più clamorosi la squalifica di Novak Djokovic dagli Us Open 2020 per aver colpito con una pallata involontaria, e a gioco fermo, una giudice di linea.

I precedenti

Analogo provvedimento agli Australian Open 1990 per John McEnroe (minacce a giudice di linea, racchetta distrutta e offese all'arbitro). Tim Henman in doppio a Wimbledon 1995 scagliò una pallata colpendo una giovane raccattapalle, due anni dopo Guga Kuerten al Roland Garros lanciò la racchetta in direzione di un giudice di sedia prendendo in pieno uno spettatore. A Miami 2005 toccò a Xavier Malisse accusato di insulti da un giudice, stessa sorte agli Us Open 2009 per Serena Williams che dopo un fallo di piede sulla seconda di servizio si avvicinò minacciosa alla giudice di linea puntandole la racchetta: «Giuro su Dio che prendo la palla e te la spingo in gola». Nella finale al Queen’s 2012 pedata di David Nalbandian a un pannello pubblicitario, che rompendosi causò un taglio profondo alla gamba di un giudice di linea. Ma ci sono precedenti e pure recenti anche in Coppa Davis: nel 2017 una pallina sparata verso l’alto da un allora giovanissimo Denis Shapovalov centrò nell’occhio il giudice di sedia.