Indian Wells al via, Sinner è numero 2 nella classifica live: ecco perché

Indian Wells: Nadal sul cammino di Sinner?

Il sorteggio in programma nella notte italiana dirà qualcosa in più sullo sviluppo del torneo ma da come è articolato Sinner non affronterà nè il serbo nè lo spagnolo prima della semifinale e Medvedev solo in finale. Un possibile incrocio fascinoso nel primo match è quello con Rafa Nadal, atteso al rientro nel torneo californiano dopo tanti problemi fisici grazie al ranking protetto. Da seguire in chiave classifica sarà anche il percorso di Alcaraz, che per essere certo di restare n.2 deve rivincere il torneo, impresa riuscita solo a Djokovic nel triennio 2014-2016: lo spagnolo arriva alla difesa del titolo non al 100% dopo l'infortunio alla caviglia rimediato a Rio.