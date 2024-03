Atp Indian Wells, Vavassori supera primo turno qualificazioni: Dzumhur ko

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Inizia bene l'avventura alle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells per Andrea Vavassori. Il tennis azzurro ha sconfitto Damir Dzumhur con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un'ora e 37 minuti di gioco. Per Vavassori prossimo avversario lo statunitense Ethan Quinn (WC), tra i due non ci sono precedenti.