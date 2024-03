Indian Wells, il tabellone: per Sinner-Djokovic si passa per Alcaraz

Alla mezzanotte italiana si è tenuto il sorteggio del tabellone principale di Indian Wells, Masters 1000 in programma dal 6 al 17 marzo sul cemento outdoor della California. Visti i nomi dei tennisti in griglia di partenza, si prevede un torneo di altissimo livello. Ci sarà ovviamente Jannik Sinner, vincitore del primo Slam stagionale in Australia, così come il numero uno al mondo Novak Djokovic, che torna dopo cinque anni di assenza. Presenti anche il campione in carica Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, nel tabellone principale grazie alla regola del ranking protetto, in campo dopo due mesi dopo l’infortunio nell’Atp 250 di Brisbane. Oltre al 22enne di San Candido, a difendere i colori azzurri ci saranno anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Fabio Fognini, beneficiario di una wild card da parte degli organizzatori.