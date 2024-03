Paolini, le possibili avversarie a Indian Wells. Giorgi trova Boulter

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - È tutto pronto per il terzo Wta 1000 stagionale, in California va in scena l'Indian Wells che vede nel tabellone cinque azzurre non molto fortunate nei sorteggi. Riflettori puntati sulla numero uno azzurra Jasmine Paolini, fresca di trionfo a Dubai e della 14ª posizione nel ranking, che esordirà al secondo turno contro una tra l’olandese Arantxa Rus, n.48 Wta, o contro la tedesca Tatjana Maria, n.46 Wta. L'azzurra è capitata nella metà tabellone più complicata, insieme alla polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e vincitrice dell’edizione del 2022, e dalla kazaka Elena Rybakina campionessa in carica.