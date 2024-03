Berrettini, il ritorno in campo: ora si aggiunge anche Marrakech, il programma

Matteo Berrettini torna in campo grazie ad una wild card nel Challenger 175 di Phoenix , che si svolgerà dal 12 al 17 marzo. Il tennista azzurro lo aveva già preannunciato in una conferenza stampa su Zoom , ma ora è arrivata anche l'ufficialità. Il classe 1996 aveva giocato la sua ultima partita il 31 agosto 2023, durante gli US Open 2023 . Nel secondo turno del torneo, Matteo si infortunò alla caviglia in occasione della sfida contro il francese Arthur Rinderknech . Ora Berrettini tornerà a vedersela con alcuni top 50 nel ranking Atp come Etcheverry e Ruusuvuori , oltre al tre volte campione Slam Andy Murray e l'altro italiano Flavio Cobolli .

Berrettini, i prossimi impegni

Il tennista romano torna dunque dopo un pesantissimo stop di oltre sei mesi che lo aveva fatto uscire dalla top 100 della classifica internazionale. Al momento Berrettini è infatti al 154º posto. In ogni caso il torneo di Phoenix sarà il primo test ufficiale per verificare le condizioni dell'azzurro, che poi sarà chiamato a volare per Miami con lo scopo di giocare il Masters 1000 del Sunshine Double, in programma dal 20 al 31 marzo. Successivamente sarà il turno del torneo di Marrakech, previsto dal 1 al 7 aprile. In Florida Matteo sfrutterà il ranking progetto da n. 74, entrando direttamente all'interno del tabellone principale. Berrettini potrà usare il ranking protetto per un massimo di nove tornei in nove mesi a partire dal rientro sul terreno di gioco.