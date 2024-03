Sinner, campione e compagno di giochi: i passaggi con il figlio di Nadal

A Indian Wells, Rafa Nadal non è solo. Il campione spagnolo, prossimo al ritorno in campo dopo due mesi, è arrivato negli Stati Uniti in compagnia della sua famiglia: la moglie Maria e il figlio Rafael. Quest'ultimo, era stato ripreso dalle telecamere in occasione dell'incontro di esibizione a Las Vegas contro Carlos Alcaraz, mentre giocava con racchetta e pallina da tennis. Il primogenito della coppia - nato a ottobre 2022 - è ora riapparso anche a Indian Wells, dove si giocherà il primo dei nove Masters 1000 del 2024. E questa volta, con un compagno di giochi speciale: Jannik Sinner .

Cosa è successo

Ripreso in video da una tifosa, il campione italiano reduce dai trionfi di Australian Open e Atp Rotterdam, non ha voluto perdere l'occasione di giocare a calcio scambiando due passaggi con il piccolo Nadal Perelló (come da tradizione spagnola prende i cognomi di entrambi i genitori). La fede calcistica del papà, tifoso del Real Madrid, è nota ai suoi sostenitori e non solo. Un momento condiviso successivamente sui social e che non è passato inosservato ai fan di entrambi i tennisti.