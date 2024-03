Arnaldi, esordio ok a Indian Wells: al secondo turno c'è Alcaraz

Matteo Arnaldi approda a fatica al secondo turno del Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in corso all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - montepremi $9,495,555). L'azzurro, numero 40 del ranking Atp, si è imposto in due set con il risultato di 7-6(6) e 7-6(3) sul francese Luca Van Assche al termine di una partita combattuta fino all'ultimo punto.