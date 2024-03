Fognini, Cobolli e Sonego: diretta Indian Wells, orario e dove in tv

Dopo l'esordio vincente di Matteo Arnaldi ( che si è imposto a fatica sul francese Luca Van Assche e che ora affronterà Carlos Alcaraz ) oggi toccherà a Lorenzo Sonego , Fabio Fognini e Flavio Cobolli esordire ufficialmente a Indian Wells . Il 28enne di Torino , 55º nel ranking Atp , se la vedrà con Miomir Kecmanovic , con gli ultimi due precedenti che non hanno sorriso all'azzurro. Per Sonego è l'occasione per riscattarsi dopo un avvio di 2024 complicato. Toccherà anche a Fabio Fognini, partecipante grazie ad una wild card e che oggi dovrà vedersela con lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles . Chi passerà il turno potrebbe affrontare Taylor Fritz . Debutto contro un avversario spagnolo anche per Cobolli: il toscano giocherà contro Carballes Baena .

Indian Wells, dove vedere le sfide in tv

La sfida tra Sonego e Kecmanovic è in programma alle 20 (orario italiano) e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso in streaming su NOW, SkyGo e Tennis Tv. Fognini e Cobolli scenderanno in campo rispettivamente alle 2 e alle 3:30 di notte con la gara disponibile sugli stessi canali.