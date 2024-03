Nadal, ritiro a Indian Wells: sembra un altro lungo addio

La resa anticipata. L’ennesima. Rafa Nadal ha rinunciato a Indian Wells. Sembrava pronto alla sfida, peraltro non facile contro il canadese Milos Raonic, ex numero 3 del mondo e altro infortunato di lusso e invece si è materializzato via social il nuovo forfait, nella serata americana di mercoledì: «È con grande dispiacere che devo annunciare il mio ritiro da questo straordinario torneo, tutti sanno quanto adori giocare qui, e questo è uno dei motivi per cui sono arrivato nel deserto con grande anticipo per prepararmi alla competizione. Tuttavia, dopo aver lavorato duramente e dopo aver fatto un test il fine settimana scorso (l’esibizione di Las Vegas contro Alcaraz ndr) non mi sento pronto a giocare al mio massimo livello in un torneo così importante. Non si tratta di una decisione facile, ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di fans. Mi mancherete molto e sono sicuro che il torneo sarà comunque un grande successo».



Una delusione per gli appassionati e per gli organizzatori, su tutti il direttore del torneo ed ex numero 2 del mondo Tommy Haas: «Siamo molto dispiaciuti che Rafa non sia in grado di giocare, ma gli facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione e speriamo di vederlo presto di nuovo in campo».

Ma i dubbi aumentano di giorno in giorno. Rivedremo sul terreno di gioco Rafael Nadal o questo è un altro lungo addio come quello di Federer, soltanto presentandosi più volte al via dei tornei per fermarsi? L’obiettivo sempre dichiarato dal fenomeno è quello di arrivare nelle migliori condizioni a Parigi, sull’amata terra rossa, per provare a stupire ancora una volta tutti. Nel Roland Garros che quest’anno raddoppia con il torneo olimpico. Per farlo è però difficile pensare di non affrontare qualche torneo di preparazione e il tempo stringe. Nadal ha disputato tre match in questo travagliato 2024, tutti a Brisbane, con due vittorie e la sconfitta nei quarti contro l’australiano Thompson, match nel corso del quale si è nuovamente infortunato (un guaio muscolare) dovendo poi rinunciare agli Australian Open. La stampa spagnola, Marca nello specifico, parla di un altro ritiro precauzionale e di cattive sensazioni dell’illustre connazionale soprattutto in fase di servizio.