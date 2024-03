Fognini liquida Zapata Miralles e vola al secondo turno degli Indian Wells

Fabio Fognini vola al secondo turno del Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in corso all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - montepremi $9,495,555). Il tennista azzurro si è imposto in tre set sullo spagnolo Zapata Miralles, a termina di una gara combattuta e interrotta causa pioggia. Sotto nel primo set perso 4-6, Fognini ha recuperato con determinazione liquidando lo spagnolo 6-2 6-3 nel resto della gara. Ora l'azzurro numero 108 del ranking Atp se la vedrà con l'argentino Baez, numero 19 del ranking stesso. A breve in campo anche Cobolli che affronterà lo spagnolo Carballes Baena: chi vince dovrà affrontare Medvedev al prossimo turno.