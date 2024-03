Djokovic, elogio a Sinner: "C'era solo da capire quale giorno della settimana"

Intervistato da Sky Sport, Djokovic ha speso parole di elogio per Sinner ed Alcaraz. Il tennista serbo ha messo in chiaro ciò che il futuro riserverà ai due talenti, rendendoli entrambi protagonisti di questo sport. Djokovic ha dichiarato: "Sinner è il più in forma di tutti e negli ultimi 3-4 mesi sta giocando il miglior tennis. E' uno che negli ultimi 2-3 anni ha fatto vedere tanto e stavamo solo aspettando di sapere in quale giorno avrebbe fatto successo. Dopo tanti anni è l'unico italiano a vincere un grande Slam. Insieme a lui abbiamo anche Alcaraz: loro fanno parte di una generazione che sarà parte integrante di questo sport per i prossimi 10-15 anni. Vediamo come andrà, io sono là per affrontare questa era: sto spingendo, non sono giovane come loro ma sono più selettivo in quei tornei in cui voglio giocare".