Errani su Jasmine Paolini: "Una spugna, mi fa 800 mila domande al giorno..."

"Jasmine Paolini è una persona pazzesca. Prima di tutto fuori dal campo e poi per me è una giocatrice molto intelligente e mi piace considerarla una spugna perché ha voglia di imparare, ha voglia di crescere. Mi fa 800 mila domande al giorno su qualsiasi cosa. Mi piace aiutarla quando posso". Lo ha detto Sara Errani, numero 100 del ranking Wta, in un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport su Jasmine Paolini.