Arnaldi super nel primo set, ma Alcaraz vince in rimonta e avanza ad Indian Wells

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi nel primo Masters 1000 della stagione di Indian Wells. Per il tennista azzurro partita spettacolare contro Carlos Alcaraz che ha bisogno del terzo set per riuscire a sbrigare la pratica ed avanzare al terzo turno sul cemento californiano. Ottimo incontro per Arnaldi che chiude a testa alta la sua avventura: dopo essere riuscito a vincere il match di esordio contro Van Assche arriva il ko contro il numero 2 del mondo che ha avuto filo da torcere per riuscire a portare a casa la partita.