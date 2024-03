"Ho giocato un set alla pari con Alcaraz": Arnaldi, parole da top

Matteo Arnaldi battuto in rimonta da Carlos Alcaraz all'Indian Wells. Dopo un gran primo set , il tennista azzurro ha ceduto sul finale 6-7(5), 6-0, 6-1 contro lo spagnolo, chiamato a difendere la posizione di numero 2 da Jannik Sinner che potrebbe diventare il primo italiano in Top 2 nella storia del tennis maschile. E proprio sulla sfida contro Alcaraz, Arnaldi ha dichiarato: "C’è un po’ di rammarico perché non sono riuscito a tenere quel livello e a portare a casa la partita però sicuramente ci sono tante cose positive che posso prendere da questa partita".

Arnaldi: "Negli stadi pieni ti esalti"

Il tennista azzurro ha poi analizzato il match sottolineando: "Ho giocato alla pari per un set e sprazzi del terzo set quindi e prendo di positivo quello che si può prendere da questa partita. Piano piano sto mettendo tasselli nel mio tennis. È sempre bello giocare in stadi pieni perché ti esalti e ti diverti anche di più in campo e sono contento perché piano piano sto giocando in stadi più importanti e metto dentro esperienza che sicuramente mi servirà in futuro"