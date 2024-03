Sonego ko, super Nardi, Fognini e Musetti nella notte a Indian Wells, orari e diretta

INDIAN WELLS (STATI UNITI D'AMERICA) - A Indian Wells è la serata degli italiani che scendono in campo nella quarta giornata del torneo californiano. In palio c'è il terzo turno del primo Masters 1000 del 2024. Eliminato Sonego che cede in due set (6-4 6-4) sotto i colpi di Norrie: ora il britannico se la vedrà col vincente tra Monfils e Hurkacz. Nel tabellone femminile vola la Bronzetti che regola l'ucraina Kalinina in due set (6-3 6-4): la tennista azzurra ora affrontetà ai 16esimi una tra Gauff e Burel. Impresa di Nardi contro il cinese Zhang: l'azzurro si guadagna Djokovic. Chiudono Fognini e Musetti. Ecco gli orari e le dirette delle gare del 9 marzo.