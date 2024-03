Sinner-Struff, diretta Indian Wells: orario e dove vedere il tennis in tv

INDIAN WELLS (Stati Uniti) -Dopo aver trionfato all'Australian Open e all'Atp 500 di Rotterdam, Jannik Sinner cerca il tris per proseguire alla grande il suo momento d'oro. L'altoatesino ha iniziato alla grande il nuovo anno e all'esordio ad Indian Wells ha infilato il 13° successo in altrettanti match giocati nel 2024, il 16° considerando la grande chiusura del 2023. Il 22enne di San Candido si è sbarazzato di Kokkinakis in due set, lasciando l'australiano a 0 nel secondo, e si presenta nel primo Masters 1000 della stagione come uno dei favoriti per la vittoria finale, che gli garantirebbe di superare Carlos Alcaraz e diventare il numero due della classifica Atp. Il prossimo avversario dell'azzurro al 3° turno sarà il tedesco Struff che si è liberato al terzo set di Coric, in palio un posto agli ottavi di finale.

Sinner-Struff, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma a partire dalle ore 22,30 di domenica 10 marzo. Il match del tennista azzurro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Tennis Tv.

I precedenti tra Sinner e Struff Tra Sinner e Struff non ci sono precedenti in carriera, dunque Jannik troverà un avversario inedito per lui nella strada verso gli ottavi di finale del primoi Maters 1000 della stagione.

