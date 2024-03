Fognini saluta Indian Wells. Musetti avanza al terzo turno, ora c'è Rune

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Fabio Fognini si ferma al secondo turno e non riesce a proseguire la sua corsa a Indian Wells, dove era entrato grazie a una wild-card. Il tennista ligure è stato costretto ad arrendersi in due set (7-5, 6-3) contro Sebastian Baez. L'argentino, da poco entrato per la prima volta in Top-20, è infatti il terzo giocatore con Jannik Sinner e Ugo Humbert ad avere già due titoli in bacheca in questo 2024: Rio de Janeiro e Santiago. Dopo un primo set in cui è l'azzurro a partire davanti, prima di subire la rimonta nel finale di Baez, nel secondo l'equilibrio viene spezzato nel 6° game. Fognini reagisce, guadagna tre palle del contro-break, ma non le sfrutta. Baez festeggia: al 3 turno affronterà lo statunitense Taylor Fritz.