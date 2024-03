Sonego e Sinner, fusione alla Dragonball: nel doppio nascono i Sinnego!

Esultano Sinner e Sonego. A Indian Wells, la coppia azzurra che ha contribuito al trionfo in Coppa Davis a Malaga, si aggiudica il doppio contro Rublev e Khachanov dopo 1 ora e 12 minuti di gioco, con lo score finale di 7-5, 6-1. Una gara quasi a senso unico - che fa ben sperare per Parigi 2024 - con i due tennisti italiani che si accedono così gli Ottavi di finale del BNP Paribas Open, dove affronteranno lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos (numero 5 del seeding), considerati tra i favoriti per la vittoria finale. Al termine dell'incontro di ieri, Sinner e Sonego non hanno mancato di ringraziare i loro tifosi con un video pubblicato sui propri profili social.