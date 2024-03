Sinner-Shelton, quando si gioca la sfida degli ottavi a Indian Wells

Tornando alla sfida contro lo statunitense Shelton, i due si sono già incontrati in due occasioni nel 2023: a Shanghai ebbe la meglio in rimonta l'americano (2-6 6-3 7-6), mentre l'italiano si prese la rivincita a Vienna battendo l'avversario in due set (7-6 7-5).

Sinner-Shelton: diretta tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valido per gli ottavi di finale di Indian Wells, è in programma martedì 12 marzo 2024 con orario d'inizio ancora da definire e sarà visibile in esclusiva in diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

