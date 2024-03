Nardi e sfida da sogno con Djokovic a Indian Wells: "Lo so che mi emozionerò"

Luca ora lo chiamano Lucky, da bimbo era Luckita, ma non è, la sua, una storia di casi fortunati che s’intrecciano da chissà quanto. Lo è diventata solo in questi giorni per via di una promozione ricevuta, questa sì, con tutti i crismi del colpo della buona sorte. Fuori dalle qualifiche di Indian Wells , per aver perso (di poco, però) il match decisivo contro il belga Goffin, che fu numero 7 nel 2017, Luca Nardi , 20 anni, da Pesaro, ha atteso paziente che si completasse il primo turno, estratto tra i possibili sostituti per un posto da lucky loser se qualcuno avesse dato forfait. Quel qualcuno non è stato Nadal, che l’avrebbe consegnato a Milos Raonic, bensì Tomas Martin Etcheverry , l’argentino testa di serie numero 30 e come tale avanti di un bye. Così, Luca Lucky Luckita s’è ritrovato in tabellone, un turno avanti (e fanno 47 mila dollari) e a ridosso di Djokovic , il campione di cui teneva il poster in bella vista, nella cameretta vista mare nella casa di Fosso Sejore, poco fuori Pesaro.

Il sogno Djokovic

«Mi piace il suo carattere, la grinta», dice, e pazienza se il suo tennis, rotondo, già ricco di variazioni, potrebbe somigliare più a quello di Federer. Lui, di suo, ci ha messo un bel match, ed è stato bravo a piegare il cinese numero 50 Zhizhen Zhang - che si fa chiamare Zzz non per la rapidità nel prendere il volo, tipo zanzarone, bensì perché ama dormire - e ora va a giocarsi la sua sfida dell’anno, la stessa che tutti i ragazzi alle prime mosse sulla grande scacchiera del Tour sognano. Quella contro il numero uno sul campo centrale del Tennis Garden di Indian Wells. E da numero 106 del mondo, per giunta, grazie a un consistente balzo di diciassette posizioni che, per la matematica tennistica, potrebbero diventare ventotto se dovesse superare anche il Djoker. Finirebbe per la prima volta tra i cento, al numero 95. Ma su questa possibilità pochi sarebbero pronti a puntarci qualche centesimo. Luca lo sa, ma prende ciò che di buono c’è in questa settimana fortunata. «Ho giocato un buon match, ho mostrato quella continuità che troppe volte mi è mancata, contro Djokovic già so che mi emozionerò, ma sono emozioni che speravo di vivere. Sarà una bella esperienza, spero di godermela».



Finalmente Musetti

L’altra storia italiana fresca di giornata porta la firma di Lorenzo Musetti, tornato alla vittoria dopo un mese di sconfortanti cedimenti contro tennisti che davvero non lo valgono. Tra questi lo stesso Zzz, che a Doha l’ha ribaltato 6-2 6-0. In realtà, la coda stagionale di un periodo ben più lungo di disarmo totale, da parte del ventunenne di Carrara, che si addentra per buona parte nei risultati dell’anno scorso, tutti o quasi negativi nei mesi conclusivi della stagione. Al punto che occorre risalire al Masters 1000 di Toronto, nell’agosto scorso, per ritrovare Lollo competitivo almeno fino agli ottavi. Poi il nulla, giunto (ma il legame è puramente temporale) insieme con la notizia di aspettare un figlio dalla fidanzata Veronica Confalonieri. Sarà un maschietto e lo chiameranno Ludovico. Una grande felicità per Musetti, che si è incaricato di dirlo prima ai compagni di Coppa Davis e poi a tutti gli appassionati di tennis. Ma anche un’esperienza da preparare, per un ragazzo così giovane, in modo che tutto possa essere gestito nel modo migliore. Insomma, un evento che può aggiungere un bel po’ di pensieri a quelli di un tennista che ha l’obiettivo di riprendere le posizioni che aveva raggiunto. Era il numero 15 a giugno dell’anno scorso, ora è 26.



Le parole di Musetti