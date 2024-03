Napoli aspetta Fognini e Nardi: presentato l'ATP Challenger 125

È stata presentata questa mattina l'edizione 2024 della Napoli Tennis Cup, torneo del circuito Atp Challenger, categoria 125, in programma dal 24 al 31 marzo. Calcheranno i campi in terra battuta del Tennis Club Napoli nomi di primo piano come l'austriaco Dominic Thiem, vincitore degli Us Open nel 2020, già numero 3 al mondo e oggi in 91esima posizione nel ranking Atp, l'italiano Fabio Fognini, top ten mondiale nel 2019, anno in cui ha vinto il Master di Montecarlo. Per Fognini si tratta di un ritorno a Napoli: nel 2014 sul lungomare partenopeo ha condotto l'Italia in semifinale di Coppa Davis battendo la Gran Bretagna di Andy Murray. Oltre a Thiem, sono due gli altri top 100 mondiali iscritti: l’argentino Federico Coria, numero 90, e il tedesco Maximilian Marterer numero 95.