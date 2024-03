Musetti e Bronzetti, addio Indian Wells: vincono Rune e Gauff

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Finisce al 2° turno l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Holger Rune (numero 6 al mondo) che si è imposto con il punteggio di 6-2 , 7-6(5) in 96 minuti. Dopo un primo set dominato dal danese, Musetti entra in partita e porta l'avversario al tie-break: sul 4-4 Rune sbagli malamente lo smash con Musetti che si porta 5-4 con due servizi. Lorenzo però perde entrambi i punti con due brutti errori di dritto , Rune ringrazia e con la prima si aggiudica tie-break (7-5) chiudendo i conti ed attendendo al prossimo turno il vincente di Fritz-Baez .

Bronzetti eliminata da Gauff

Anche Lucia Bronzetti dice addio ad Indian Wells sconfitta dalla numero 3 del mondo Coco Gauff che si è imposta con il punteggio di 6-3, 7-6(5) in un'ora e 46 minuti. Anche lei, come Musetti, dopo un primo set complicato entra in partita ed impegna la statunitense portandola al tie-break: Lucia si trova 5-4 e due servizi dopo l'errore di Gauff che però, di classe, recupera il mini-break con un'ottima palla corta. Bronzetti tira in rete il rovescio con l'avversaria che alla prima occasione non si fa pregare mandando i titoli di coda.