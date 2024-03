Binaghi, Torino spera: "Convinti di tenere in Italia le Nitto ATP Finals"

TORINO - Il presidente Fitp Angelo Binaghi ha parlato oggi a Torino riportando i dati dell'edizione 2023 delle Nitto Atp Finals e anticipandone alcuni dell'edizione 2024 con molto entusiasmo. Le sue parole: "Ad oggi i biglietti venduti sono due volte e mezzo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un incasso di oltre il triplo. Verosimilmente arriveremo sold out prima dell'estate. Sinora sono stati venduti 98.430, il 146% in più dello stesso periodo dello scorso anno, due volte e mezzo con una domanda intenta che cresce rispetto a quella degli stranieri e un incasso di 14,745 milioni, in aumento del 207%. Vuol dire che finiremo la vendita molto prima dell'anno scorso - aggiunge - ma anche che il palazzetto diventato troppo piccolo nonostante il Comune lo scorso anno, negli ultimi giorni, abbia sbloccato 300 posti in tempi rapidissimi che quest'anno potremo vendere dall'inizio, unico modo di battere il record di affluenza. Nessuno nel nostro Paese potrà battere questI dati finché non verranno costruiti palazzetti di maggiore capienza".