Sinner spietato, Shelton spazzato via: a Indian Wells continua il record

INDIAN WELLS (CALIFORNIA) - Jannik Sinner non si ferma più: l'altoatesino infila la 18ª vittoria consecutiva (record italiano, Panatta si era fermato a 16 tra la Coppa Davis 1976 e Nottingham 1976), la 13ª in questo 2024, batte in due set il beniamino di casa, l'enfant prodige Ben Shelton , e vola ai quarti di Indian Wells . Il 22enne di San Candido chiude la contesa dopo un'ora e 38 minuti di gioco con il punteggio di 7-6 6-1 e nel prossimo turno se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka , vittorioso con un netto 6-2 6-4 contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Dopo il trionfo in Coppa Davis con l'Italia, (la prima e unica volta che gli azzurri avevano conquistato l'insalatiera era stato nel 1976 in Cile con Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, Pietrangeli capitano non giocatore), quello all'Australian Open (primo italiano a trionfare a Melbourne e secondo a vincere un torneo dello Slam dopo Panatta, campione nel 1976 al Roland Garros) e quello all'Atp 500 di Rotterdam, il ragazzo della Val Pusteria sogna di alzare al cielo il trofeo anche a Indian Wells. Al suo fianco in California c'è anche papà Hanspeter: "È fantastico averlo qui - commenta Jannik nel dopo partita -, cuciniamo insieme la sera, guardiamo delle Serie TV, mi erano mancate tantissimo queste piccole cose, perché non l'ho avuto spesso vicino a me negli ultimi anni, è bello passare del tempo con lui e con tutto il team".

Chiellini coach di Sinner? La rivelazione di Jannik: "Ecco perché ci sentiamo"