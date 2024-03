Berrettini rinasce a Phoenix: vittoria e sorriso atteso sei mesi

Matteo Berrettini ha vinto in tre set nel primo turno dell'Arizona Tennis Classic, il Challenger 175 sul duro (Laykold, montepremi da 225.500 dollari) al Phoenix Country Club. L'azzurro, oggi numero 154 del ranking Atp, ha battutto in rimonta il francese, Hugo Gaston, numero 85, che non aveva mai affrontato in carriera, con il punteggio di 3-6 6-3 6-1. Si tratta della terza partecipazione al torneo che ha vinto nel 2019. Berrettini non scendeva in campo dallo scorso US Open, dal ritiro a causa di una caduta nella sfida del secondo turno contro Arthur Rinderknech.