Nardi-Paul, diretta Indian Wells: orario e dove vedere il tennis in tv

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Dopo l'esordio vincente contro Zhang e la straordinaria impresa contro Novak Djokovic , Luca Nardi si prepara per l'ottavo di finale di Indian Wells contro lo statuintense Tommy Paul. Il pesarese, eliminato nelle qualificazioni, era uno dei tennisti che poteva essere ripescato tra gli sconfitti e il ripescaggio è arrivato dopo le rinunce di Nadal ed Etcheverry che hanno portato il classe da lucky loser direttamente al secondo turno. L'italiano ha trovato sul suo cammino il cinese Zhang, top 50, che ha sconfitto in tre set prendendosi per la prima volta in carriera un incontro di terzo turno di un 1000, poi ha domato il numero 1 al mondo con un match semplicemente perfetto chiuso anche questo al terzo set. Ora la sfida a Paul per proseguire il suo sogno sul cemento californiano. Il vincitore di giocherà contro uno tra Monfils e Ruud

Nardi, dopo Djokovic c'è Paul: si punta anche sugli ace

Indian Wells, dove seguire Nardi-Paul

Nardi-Paul, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma a partire dalle ore 20,30 di mercoledì 13 marzo. Il match del tennista azzurro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Tennis Tv.

Nardi-Paul, segui la diretta

Nardi-Djokovic, i precedenti

Nardi e Paul non si sono mai affrontati prima di questo match di Indian Wells. Il classe 2003, entrato in Top100 dopo il successo con Djokovic, non ha all'attivo tantissime partite nel circuito principale. Il 26enne americano, numero 17 ATP, è un avversario ostico soprattuto su questa superficie e considerando che gioca in casa. 2 i titoli all'attivo, compresa la semifinale degli Australian Open 2023 per Paul che ha l'esperienza dalla sua parte.