A Phoenix si risorge: dopo Berrettini anche Fognini, "Sono ancora affamato"

Dopo il ritorno in campo e al successo di Matteo Berrettini, anche Fabio Fognini avanza all'Arizona Tennis Classic, Challenger 175 sul cemento con montepremi di 225.500 dollari che si gioca al Phoenix Country Club. Il tennista sanremese ha battuto 7-6 6-2 lo statunitense Michael Mmoh e al prossimo turno affronterà l'australiano Aleksandar Vukic. Un successo importante per Fognini che come il collega romano è tornato a sorridere e divertirsi sui campi di tennis.