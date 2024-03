Phoenix, Fognini fuori al secondo turno: vince Vukic in due set

Fabio Fognini esce al secondo turno dell'"Arizona Tennis Classic", ricco super Challenger 175 dotato di un montepremi di 225.500 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Phoenix Country Club . Netta sconfitta per il tennista azzurro, che viene eliminato dal torneo.

Fognini ko con Vukic

Il 36enne di Arma di Taggia, numero 108 ATP, in tabellone come "alternate", dopo il successo in due set sullo statunitense Mmoh (numero 125 ATP), è stato sconfitto per 6-1, 6-1, in appena 56 minuti, dall'australiano Aleksandar Vukic, numero 69 del ranking e settimo favorito del seeding.