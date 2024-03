TORINO - Ancora ottimi ascolti per il tennis su Sky. Ieri la vittoria di Jannik Sinner su Jiri Lehecka ai quarti di finale del dell'ATP 1000 Indian Wells, in onda su Sky e Now dalle 19, ha ottenuto una media di 413 mila spettatori complessivi. E la semifinale con Carlos Alcaraz è attesissima....