Sinner, parla chi lo allena: "Fuori dal normale, il N.1 arriverà come lo Slam"

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Jannik Sinner sabato affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale degli Indian Wells dove in palio, oltre alla finale del Masters 1000, c'è anche la seconda posizione nel ranking mondiale. Alla vigilia della semifinale ha parlato il preparatore atletico del tennista azzurro, Umberto Ferrara , che ha raccontato a Sky Sport : "È un ragazzo fuori dal normale, straordinario e noi che lo frequentiamo tutti giorni percepiamo questa cosa e che poi si evidenzia nel modo di giocare. Gli piace molto scherzare, divertirsi in maniera semplice, ridiamo tanto ed è un aspetto che non viene evidenziato ma è molto divertente - aggiunge - Jannik comunica positività e questo le persone lo percepiscono come percepiscono la sua spontaneità e lo apprezzano".

Rincorsa al numero 2

"Non ne parliamo e non la pensiamo, come la vittoria Slam sappiamo che fa parte della sua crescita. Può diventare numero 1, ma non abbiamo fretta".

L'organizzazione per Indian Wells

"Abbiamo una situazione ottima, abbiamo la casa oltre al papà di Jannik che è un fuoriclasse ai fornelli. Per noi è bello perché non hai ritmi dell'uscire sempre, avere questi momenti per ricreare un'idra di casa ti fa star bene".