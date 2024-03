Sinner-Alcaraz: orario, diretta, dove vedere in tv il tennis live

Sinner-Alcaraz: diretta tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valido per la semifinale di Indian Wells, è in programma alle 21.30 di sabato 16 marzo e sarà visibile in esclusiva in diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

"Djokovic salta Miami", l'indiscrezione dalla Serbia