Sinner imbattuto nel 2024: se supera Alcaraz entra nella leggenda, ecco perché

Sedici partite, sedici vittorie: Jannik Sinner si presenta da imbattutto alla sfida con Carlos Alcaraz. Non un appuntamento qualsiasi quello di stasera a Indian Wells, dove i due i campioni scenderanno in campo per contendersi non solo la finale del torneo, ma anche la 2ª posizione alle spalle del numero 1 al mondo Nole Djokovic - che resterà in vetta al ranking nonostante il Ko contro Nardi -. Il tennista azzurro si trova infatti a quota 8.310, mentre lo spagnolo a 8.205. Chi vince firma il sorpasso.