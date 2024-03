Federer, la frase non lascia dubbi: "Sinner e Alcaraz nei prossimi 2 anni..."

Poi, sul mondo della moda : "Cosa mi ha spinto ad entrare nel mondo della moda? Sicuramente i viaggi. Mia moglie, Mirka, ha tre anni in più ed è sempre stata molto elegante e appassionata di auto, orologi e moda. Erano i suoi hobby. Lei è sempre stata molto estroversa, visitava i luoghi e credo che mi abbia ispirato molto ad andare nei musei, a conoscere gente, a essere più aperto e socievole. Abbiamo iniziato a frequentarci quando avevo 18 anni e ci siamo conosciuti alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. Credo che sia stata decisiva nel farmi entrare nel mondo della moda. Quando vai in tutte queste città diverse, mi dispiace, non puoi indossare jeans e sneaker e, non so, una maglietta oversize ogni singolo giorno. E poi, mentre diventavo un tennista di successo, dovevo partecipare a numerosi red carpet. Dovevo avere un completo e non puoi indossare sempre la stessa cravatta".

Federer, il tennis, Nadal e Djokovic

Il campione svizzero ha poi aggiunto: "Seguo ancora il tennis? Mi limito a guardare gli highlights. Per me è difficile seguire una partita intera, perché sono troppo impegnato con i bambini e le loro attività. Forse l'anno scorso ne ho seguita una per intero. Ma a parte quel caso, guardo solo gli highlights e controllo i punteggi ogni giorno. In realtà sono sorpreso. Pensavo di lasciare perdere completamente e che non mi sarebbe importato più di tanto, ma conosco ancora troppi giocatori ed è istintivo vedere come se la cavano". Su Nadal e Djokovic: "Li seguo quando sono in finale, Rafa torna in campo o Novak stabilisce un altro record. So tutto, ma non programmo la mia giornata in base alle partite. Seguo le notizie e mi piace vedere le partite quando posso, soprattutto Novak. Mi spiace, ovviamente, che Rafa non abbia potuto giocare quanto avrebbe voluto. Spero possa fare ciò che desidera in estate, perché so che ha rinunciato a Indian Wells e Doha a causa di qualche problema. Resto molto ottimista sul fatto che possa rimettersi sui binari giusti e continuare".