A Indian Wells la sfida più attesa: Sinner-Alcaraz, fuori il... secondo

Gli accostamenti più scontati consentiti dal gergo tennistico, a Indian Wells rischiano il naufragio sotto i colpi della realtà, che da quelle parti è insidiosa più che in qualsiasi altro torneo. Stia attento chi ritiene di poter spianare le altrui difese con un tennis sussultante, la faglia di Sant’Andrea è a pochi chilometri dall’impianto, ed è sconsigliabile anche soltanto evocarla.

Alcaraz il re dell'alveare

Un tennis veloce, agile, che tagli il campo con rapide contromosse ricorda l’improvvisa comparsa, quattro anni fa, di un’iguana su un campo laterale. Si fece trovare a prendere il sole stravaccata sul tabellone segna punti, e di lì cominciò il suo raid di corse da un capo all’altro del campo, imprendibile. Allo stesso modo, essere sguscianti e velenosi dovrebbe indurre i tennisti a controllare bene sotto la panca. All’ombra delle terga dei giocatori i serpenti del deserto amano riposarsi.

E infine, se il campo viene scelto come ostello da una famiglia di api in viaggio per chissà dove, occhio al fuco. Il più grande mai visto, biondo, persino bello, Alexander Zverev, ha tentato di opporsi ieri a Carlos Alcaraz. L’ha fatto con il coraggio del bravo fuco che ha preso atto del finale già scritto. Ha punto lo spagnolo nei primi game, e via via si è spento, reso imbelle dal pungiglione utilizzabile per un solo colpo. Quando il campo è stato liberato dalle api, è rimasto in piedi solo Carlitos, il re dell’alveare.

Sento dire che la semifinale del torneo tra Sinner e Alcaraz darà soluzione alla vexata quaestio su chi dovrà sedersi sul secondo gradino del podio. Le cose stanno così, in effetti, ma per chi lo avesse dimenticato, o sottovalutato, magari a bella posta per preparare la strada alla delusione da social, che non è paragonabile alla normale delusione, dato che si riempie di inopportune considerazioni sul valore del tennis messo in mostra, sul coraggio che è facilissimo sottrarre anche ai più coraggiosi, sulle qualità del tennista e anche dell’uomo, trovo opportuno precisare che è Sinner a dover realizzare l’impresa, non il contrario.

In palio il 2º posto ATP

Alcaraz è numero due dall’11 settembre dell’anno scorso, e prima era il numero uno. È stato in testa a varie riprese per 36 settimane, ed è già il numero 16 della classifica dei primi, davanti a tipetti tosti come Wilander, Medvedev, Becker, Safin e anche al suo maestro, Juan Carlos Ferrero, che fu re per sole otto settimane. Non solo, tra numero uno e numero due Carlos è lassù dal 12 settembre 2022. A ribadire che le sfide con lo spagnolo vanno trattate con i guanti, anche se l’aire con cui Sinner procede nella rimonta ha riempito il nostro sport di un alone di indiscussa superiorità.



Ma anche questa, lo sa bene Jannik, che non so quante volte lo abbia ripetuto, va sostenuta e rinvigorita dalla prova dei fatti. Incontrerà Alcaraz per l’ottava volta, ed è in vantaggio 4-3. L’ultima è stata a Pechino, in semifinale. Fu il torneo che permise a Jannik di mettere in chiaro due o tre cose. Non era più il giocatore di prima, qualcosa era intervenuto e lo aveva cambiato. Non per intercessione divina, non credo proprio.

Piuttosto la raggiunta sedimentazione delle novità studiate e ripetute ossessivamente tra mille allenamenti e partite, per trasformare il proprio tennis in uno strumento più agile e disinvolto, che gli permette oggi di colpire da fondo con la violenza dei propri colpi base, e manovrare per costruire soluzioni diverse e in grado di irretire gli avversari.

Non è l'Alcaraz di Pechino

Sono molte le chance di Sinner, e tutte di ottima sostanza, ma non sarà l’Alcaraz di Pechino quello con cui dovrà misurarsi stavolta. Non il giocatore che si è smarrito dopo la vittoria a Wimbledon, l’ultima conquistata (e sono trascorsi otto mesi). Negli ultimi match affrontati Alcaraz ha inviato segnali positivi, ed è apparso realmente in crescita. Anche contro il Gran Fuco Zverev ha estratto dal proprio arsenale alcune prodezze a dir poco portentose.

Il passante in corsa lungo linea, che ha freddato il tedesco a rete, viene già celebrato come il miglior colpo del torneo. Sarà probabilmente una sfida, quella di semifinale, che riproporrà Alcaraz ai livelli di Indian Wells dell’anno scorso. Combattivo, preciso, instancabile. A Sinner il compito di tirare fuori il meglio di sé.



"Lui è il migliore, in questo momento", dice Carlos, con l’intento evidente di far pesare sulle spalle di Sinner il peso del pronostico, "viene da un periodo incredibile, ha vinto con tutti, ha guadagnato posizioni e considerazione, ha vinto uno Slam. Mi piace tanto come gioca".

"Sarà una bella sfida, la più difficile che possa giocare in questo momento. Vengo da due sconfitte contro di lui. Mi ha superato a Miami e a Pechino. Io l’ho battuto a Indian Wells ed è passato un anno. Vediamo… Però mi piace che la nostra rivalità sia diventata così centrale nel tennis di oggi, pur permettendoci di restare sempre in amicizia".