Djokovic, arriva la conferma ufficiale: non giocherà il Masters 1000 di Miami

Djokovic non ci sarà a Miami. Dopo l'indiscrezione diffusa dai media serbi nei giorni scorsi, è lo stesso tennista ad annunciare che non parteciperà al secondo Masters 1000 della stagione. Il numero 1 al mondo - reduce dalla sconfitta contro Luca Nardi - ha pubblicato sui propri profili social un messaggio in cui si dice dispiaciuto di non poter ritornare al torneo in cui ha trionfato per 6 volte e dove manca dal 2019, quando venne eliminato in 3 set da Bautista Agut. Il ritorno in campo del serbo potrebbe essere previsto per il Masters 1000 di Monte Carlo.